Икрам Нур, автор haqqin.az 11:35

Плясать калинку, пить горькую, складировать белый порошок в посольстве и выискивать специально выведенных американцами и украинцами «боевых комаров» – в этом у современной российской дипломатии «аналогов нет». А вот случись кризис с заложниками – МИД РФ, видите ли, «проводит консультации». Всеми правдами и неправдами Москва пытается сегодня влезть, хоть тушкой, хоть чучелком, в миротворческий процесс на Ближнем Востоке, мечтая хоть чем-то там порулить. В этот раз, 26 октября, когда делегация ХАМАС побывала в Москве, заход был сделан через такой острый вопрос, как захваченные хамасовцами иностранные заложниками, в лучших традициях раннего средневековья угнанные в Газу.

Израильтяне от этого сомнительного счастья категорически отказались, дескать, «сами справимся», такие посредники нам и даром не нужны, что вполне логично после откровенно пропалестинской позиции официального Кремля и тем более – после Махачкалы, когда горячие кавказские парни толпой изучали вопрос контрабанды евреев в Дагестан в турбинах самолетов. Как выяснилось теперь, такую же позицию занял и ХАМАС – по всей видимости, переговоры в Москве их не удовлетворили, а потому к его просьбам вполне можно отнестись с циничным пренебрежением. Да еще и нагло задрать планку торгов, увязав вопрос освобождения российских граждан с прекращением израильской операции по уничтожению ХАМАС. В переводе с дипломатического на человеческий, это однозначно означает посыл Кремля его союзникам – «бойцам с израильской военщиной» и клиентам Ирана – в пешее эротическое путешествие. Причем, настолько неприкрытое и откровенное, что несколько лет назад такое и представить себе было бы немыслимо. Но – здравствуй, новый мир, в котором ХАМАС ведет себя предельно нагло.

А российская дипломатия, в лице заместителя главы МИД Михаила Богданова, на это что-то лишь невнятно блеет в ответ: «У нас нет связи с заложниками… Мы как раз говорили, что именно хамасовцы должны дать эту информацию… Мы не можем в этом участвовать». Представляю себе, как себя чувствует в гробу Андрей Андреевич Громыко от действий тех, кто пришел ему на смену на Смоленской. Более того, у российских дипломатов даже нет точных данных о количестве российских заложников в секторе Газа. Так, российский посол в Израиле Анатолий Викторов утверждал, что их трое, Марзук сообщил российским СМИ о запросе России на установление местонахождения восьми граждан. Впрочем, хорошо информированные источники вносят ясность в это расхождение. Официально российский МИД говорит о трех лицах с двойным, российско-израильским, гражданством. Но в секретной части этой заявки указывается еще пять человек, задержанных органами безопасности ХАМАС по обвинению в шпионаже в пользу России.

Москва рассчитывала на их освобождение, поскольку в Москве Абу Марзук, на встрече с Михаилом Богдановым, в которой, что примечательно, принимал участие Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Ирана, обещал следующее: «Мы очень внимательно относимся к этому списку и будем внимательно его обрабатывать, потому что считаем Россию ближайшим другом». Что ж, теперь у Кремля появилась прекрасная возможность узнать цену своим новообретенным палестинским друзьям и их обещаниям. В отношении руководства ХАМАС к Москве нет никакой интриги или тайн. Возьмем того же Мусу Абу Марзука – почти полтора десятилетия проживал в США, имеет грин-кард, все шесть его детей по праву рождения являются американскими гражданами. А семья Абу Марзука владеет состоянием и активами не менее чем на два миллиарда долларов. Это так, небольшой штришок к сведению страдальцев за горькую судьбу палестинцев. Впрочем, то же самое, не менее показательное можно рассказать и про других, Хамаса Ханию, Халеда Машаля и прочее высшее руководство ХАМАС. Так что всей этой, мягко говоря, братии нет никакого смысла разговаривать и договариваться с представителями путинской России – их личные экономические интересы лежат далеко от Москвы. И приблизить их Кремлю не удастся.