Турция обеспечила свою энергетическую безопасность и энергетическую безопасность региона с помощью реализуемых проектов, самый крупный из которых – TANAP, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества.

«Он отметил, что в настоящее время также возросло значение Срединного коридора Восток-Запад: «Мы должны развивать его функционирование. Мы видим, что с окончанием оккупации Карабаха приближаемся на один шаг к постоянному миру в нашем регионе. Выполнение Арменией взятых на себя обязательств перед Азербайджаном облегчит этот процесс. Крайне важно в ближайшее время проложить транспортные линии, которые соединят западные регионы Азербайджана и Нахчыван».