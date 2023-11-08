Ереван ждет действий Баку
Армения ожидает договоренности о новой встрече с Азербайджаном для продолжения обсуждения соглашения о мире, заявил на брифинге замглавы МИД Армении Ваан Костанян.
Он сообщил, что конкретных договоренностей по встрече пока нет.
«На данный момент нет конкретной договоренности о встрече. Встреча на уровне лидеров не состоялась, но мы продолжаем работу. Посредники продолжают работать для организации новой встречи», - сказал замминистра.
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