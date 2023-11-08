Лига Европы: что противопоставит «Карабах» «Байеру» в Баку?

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и лидером немецкой Бундеслиги «Байером».

Судить встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Крэйгом Поусоном. Интересно, что на VAR одним из помощников англичанина Джона Брукса будет австралиец Джаред Гейван Джиллет, работающий на матчах английской Премьер-лиги.

«Карабах» и «Байер» выступают в группе «H» вместе с норвежским «Мольде» и шведским «Хэккеном». Матч между норвежцами и шведами начнется сегодня в полночь по бакинскому времени.

Напомним, «Карабах» крупно проиграл «Байеру» в Леверкузене – 1:5. Сегодня наша команда постарается реабилитироваться за поражение двухнедельной давности.

Турнирное положение в группе «H»:

1. «Байер» - 9 очков, разница мячей 11-2 (3 матча)

2. «Карабах» - 6, 3-5 (3)

3. «Мольде» - 3, 6-4 (3)

4. «Хэккен» - 0, 1-10 (3).