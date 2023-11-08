Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:28

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, чтобы его страна контролировала безопасность в секторе Газа до тех пор, пока Палестинская администрация не возьмет на себя управление после поражения ХАМАС. Война между Израилем и ХАМАС обернулась тяжелым испытанием для ас-Сиси. Буквально с первых дней его начали жестко прессовать. Как внутри страны, так и со стороны зарубежных партнеров. «Арабская улица» требовала от него оказания помощи палестинцам. Стратегический союзник Каира, Вашингтон – помощи израильтянам.

Все эти дни ас-Сиси танцует на головах змей, прекрасно понимая, что, чуть ошибись он в балансе, и его закусают насмерть. Причем совершенно не важно, будут это свои или чужие. Уступить «улице» он не может, поскольку прекрасно понимает, что между местными «защитниками палестинцев» и многочисленными критиками египетского президента можно смело ставить знак равенства. Они зовут не защищать сектор Газа – а через эти лозунги пытаются обвинить правительство ас-Сиси в пассивности и неспособности решать проблемы Египта. Так, совсем недавно, во время разрешенных правительством пропалестинских демонстраций, толпы египтян вышли на площадь Тахрир и… начали скандировать лозунги Арабской весны. Американцы и израильтяне немногим лучше, а их требования не менее смертоносны для Каира. Принять и обустроить на Синае около двух миллионов беженцев из сектора Газа, как предлагали Каиру Вашингтон и Тель-Авив, вполне равносильно для ас-Сиси взвести мину и положить ее рядом с собой на диван, ожидая, когда она рванет. Без шансов уцелеть. Понимая, что эти беженцы опрокинут Египет в хаос. Американцы и израильтяне за это решение даже обещали Каиру добиться от МВФ списания части египетских долгов. Но Каир от этой медовой ловушки категорически отказался. По вполне прозаической причине – мертвым деньги уже не будут нужны, а пусти палестинцев в страну – в скором времени потеряешь не только власть.

На Синае до сих пор не прекращаются бои с тамошними бедуинами, часть которых отождествляет себя с «Аль-Каидой», часть – с ИГИЛ. А если там еще окажутся миллионы палестинцев и тысячи боевиков ХАМАС… Сейчас американцы зашли с другой стороны, и Уильям Бернс в ходе состоявшейся на днях встречи предложил египетскому президенту взять на себя обеспечение безопасности в секторе Газа до тех пор, пока Палестинская администрация Махмуда Аббаса не сможет выполнять эту функцию, что может произойти весьма нескоро. Если сравнивать это нынешнее предложение с проектом переселения палестинцев из сектора Газа на Синай, то здесь как раз та ситуация, когда что верблюда об пальму, что пальмой о верблюда – разницы практически никакой. Причем позиции Аббаса здесь явно предпочтительнее, чем у ас-Сиси: позиции-то Палестинской администрации сохраняются, а вот на Каир ложится огромное бремя, которое вполне может под собою нынешние египетские власти и похоронить. Египет в свете мощных пропалестинских настроений собственного 110-миллионного населения не может принять участие в оккупации Газы в той или иной форме. Местная улица однозначно воспримет это как помощь Израилю. А там и до второй «Арабской весны» недалеко, слишком уж все накалено в Египте.