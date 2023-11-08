Беспилотные автомобили приступают к покорению британских дорог

Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Великобритании уже в 2026 году. Как передает Bloomberg, об этом заявил министр транспорта Великобритании Марк Харпер.

Британские власти приступили к разработке законодательной базы, по которой беспилотные автомобили смогут передвигаться по дорогам общего пользования. Они планируют установить параметры безопасности и возложить ответственность за поведение машины на производителя.

Также правительство хочет запретить маркетинговую уловку, которая подавала бы автомобили как полностью самоуправляемые.