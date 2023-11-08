Пашинян с супругой отправился во Францию

Ожидается, что сегодня Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в 6-й мирной конференции в Париже. Пашинян выступит на Парижском форуме мира, его имя значится в списке спикеров. Форум пройдет во Франции 10-11 ноября.

На форуме, в частности, выступят президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. В мероприятии примет участие также глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Программа VI Парижского форума мира включает более 80 сессий с участием докладчиков из правительств разных стран, международных организаций, гражданского общества, частного сектора, благотворительных и научных кругов с целью разработки общих решений наиболее насущных мировых проблем.