Турция отвечает Еврокомиссии: Гордимся поддержкой ХАМАС

8 ноября Европейская комиссия в своем отчете заявила, что государство-кандидат на вступление в ЕС Турция «продолжает курс на отдаление от Евросоюза» и выразила обеспокоенность относительно «отступления Анкары от демократии», «дальнейшей милитаризации Северного Кипра» и «усиления риторики, направленной на поддержку ХАМАС».

Отчет Еврокомиссии по заявке Турции на членство в Европейском союзе несправедлив и предвзят. Как передает Reuters, об этом заявил турецкий МИД.

Турецкое министерство назвало обвинения несправедливыми и подчеркнуло «неискренность подхода ЕС и явные двойные стандарты», добавив, что вопросы фундаментальных прав являются спорными даже среди государств-членов ЕС.

Также в турецком МИД заявили, что Евросоюз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта.

«Замечание о том, что позиция нашей страны в отношении войны между ХАМАС и Израилем совершенно несовместима с позицией ЕС, (...) — мы расцениваем как похвалу. Мы считаем необходимым напомнить ЕС, который занял в историческом смысле не ту сторону перед лицом гражданской резни, которая вновь всплыла из тьмы Средневековья в XXI век, что политика, основанная на универсальных ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, МИД Турции подчеркнул, что часть доклада Еврокомиссии, которая затрагивала проблемы в регионе Восточного Средиземноморья, «как обычно, отражала нелегитимные, нереалистичные и максималистские тезисы греческой стороны и изоляционистскую позицию», игнорирующую права турок-киприотов и справедливую политику Турции и Северного Кипра.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что «формат решения кипрского вопроса» представляет собой две кипрские стороны, три страны-гаранта и ООН.