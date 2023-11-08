Благодаря Физулинской цифровой подстанции и Центру управления, официальные открытия которых проходили при участии президента Азербайджана, можно обеспечить электроэнергией все необходимые объекты на территории Физулинского района. Большинство работников Физулинской цифровой подстанции и Центра управления - местные жители. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

В ведомстве отметили, что ОАО обеспечивает работой жителей, переселяющихся в Физули. Некоторые из них уже обеспечены работой, в частности, электриком, оператором, инженером-контролером.

По словам начальника Физулинской цифровой подстанции и Центра управления Саттара Гейдарова, подведомственное ему учреждение обеспечивает электроэнергией жилые дома и другие объекты города Физули, вносит свой вклад в трудоустройство местных жителей. Он также отметил, что на освобожденных от оккупации территориях района продолжаются работы по строительству новых распределительных сетей и другой инфраструктуры.