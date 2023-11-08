Макрон о необходимости срочной паузы в Газе

Срочная гуманитарная пауза в Газе необходима. Как передает BBC, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии гуманитарной конференции, посвященной ситуации в Газе.

Французский президент заявил, что гуманитарная пауза в секторе должна быть объявлена как можно скорее. Кроме того, необходимо работать над прекращением огня.