Макрон о необходимости срочной паузы в Газе
Срочная гуманитарная пауза в Газе необходима. Как передает BBC, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии гуманитарной конференции, посвященной ситуации в Газе.
Французский президент заявил, что гуманитарная пауза в секторе должна быть объявлена как можно скорее. Кроме того, необходимо работать над прекращением огня.
«Мирные жители должны быть защищены. Это необходимо, и это не обсуждается», — констатировал Макрон.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что без освобождения израильских заложников не может идти и речи о прекращении огня.
Стоит отметить, что прекращение огня — это не то же самое, что гуманитарная пауза. Гуманитарные паузы, как правило, длятся короткие периоды времени и обычно осуществляются исключительно с гуманитарными целями, в то время как прекращение огня рассчитано на более длительный срок.