Россия обвинила США в антисемитизме

Москва наблюдает «рост антисемитизма в странах НАТО, в США это происходит в геометрической прогрессии», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим колоссальный рост антисемитизма в странах НАТО, мы видим неконтролируемый рост в целом национализма, - отметила дипломат. И в Соединенных Штатах зафиксирован беспрецедентный за десятилетия рост антисемитизма».

Захарова заявила, что в США это «массовая тенденция», которая развивается «в геометрической прогрессии»: «К этому привела американская политика вседозволенности, безнаказанности и собственного величия в виде концепции исключительности».