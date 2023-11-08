В России озабочены мигрантофобией
Мусульмане России обеспокоены, что в стране развивается мигрантофобия. С таким заявлением выступил глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов.
Глава организации заявил, что в стране «раскачивают волну» и нагнетают националистические настроения.
«Мы обеспокоены тем, что эта волна на мигрантов может перекинуться на мусульман, которые являются гражданами нашей страны. Кто эту волну тогда остановит?» — цитируют Крганова российские СМИ.
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