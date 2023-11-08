Россия лишится коньяка из-за ссоры с Арменией

В России возник дефицит сырья для производства коньяка после сокращения его поставок со стороны Армении.

«Есть дефицит, причем серьезный. До сих пор основным поставщиком коньячного дистиллята была Армения, но сейчас поставки сырья из республики в Россию сократились», - сказал российским СМИ гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Ситуация с сырьем для производства коньяка могла ухудшиться из-за осложнения отношений между Россией и Арменией, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Чтобы избежать нехватки коньячного дистиллята, производители предложили властям упростить его ввоз из Грузии.