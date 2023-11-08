Президент России Владимир Путин неверно произнес отчество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – «Келемич» вместо «Кемелевич». Это произошло 9 ноября на XIX форуме межрегионального сотрудничества между двумя странами.

Путин рассказывал про взаимный товарооборот с Казахстаном в 2022 году и во время своей речи указал Токаеву на расхождение в статистике.

«При активном участии регионов наш взаимный товарный оборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%. Вот, Касым-Жомарт Келемич сказал, что $27 млрд, а по нашей статистике – $28,2 млрд», - сказал Путин.