11 тысяч мирных жителей были убиты в Газе, мир молчит. В первую очередь, молчат Америка и Запад. Как передают турецкие СМИ, об этом на саммите лидеров Организации экономического сотрудничества в Ташкенте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе своего выступления Эрдоган отметил усилия Турции, направленные на обеспечение гуманитарного прекращения огня и предотвращение продовольственного дефицита в Газе.

«Мы должны поднять свой голос за Палестину. Запад закрывает глаза на резню в Газе», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул важность позиции Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в защиту Палестины.

«В результате инцидента с «Шарли Эбдо» погибли 25 человек. Мировые лидеры вместе прошли маршем по Парижу. В настоящее время убиты 11 тысяч мирных жителей, женщин и детей, но мир молчит. Прежде всего Америка и Запад - все молчат. (...) Мы каждый день смотрим (происходящее - ред.) по телевизору. Если мы не отреагируем сегодня как мусульмане, особенно как ОЭС, то когда мы поднимем свой голос?» — заявил Эрдоган.