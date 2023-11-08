Робот убил корейского рабочего

Вечером 7 ноября на заводе по сортировке перца в Южной Корее робот насмерть задавил 40-летнего мужчину, так как принял его за ящик с овощами. Об этом пишут издания The Korea Herald и BBC.

Специалист робототехнической компании (ее название не раскрывают - прим.) прибыл в распределительный сельхозцентр фирмы Donggoseong Export Agricultural Complex, чтобы перед тестовым запуском проверить датчики машины. Она поднимает ящики с болгарским перцем и укладывает их на поддоны.

По предварительным данным, из-за сбоя в системе робот принял сотрудника за коробку и прижал верхнюю часть его тела к конвейерной ленте. Пострадавший умер в больнице от травм грудной клетки и лица.

Сейчас полиция проверяет службу по охране труда завода на халатность. В Donggoseong Export Agricultural Complex призвали улучшить систему, чтобы она не давала сбой и не угрожала жизни сотрудников.