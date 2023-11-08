Армения отвечает Захаровой: в Зангезуре не будет ФСБ обновлено 21:33
МИД Армении прокомментировал заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно параметров разблокировки региональных коммуникаций.
Захарова, в частности, касаясь создания в структуре СНБ Армении спецподразделения по охране коммуникаций, отметила что в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой призваны осуществлять органы погранслужбы ФСБ.
В комментарии пресс-секретаря министерства Ани Бадалян говорится, что Армения ни по одному документу не соглашалась на какое-либо ограничение ее суверенитета.
По словам Бадалян, Армения на днях обнародовала проект «Перекресток мира», из которого следует, что в случае разблокировки региональных коммуникаций Армения на своей территории будет осуществлять таможенный и приграничный контроль.
Кроме того, в СНБ Армении создано специальное подразделение, которое будет обеспечивать контроль за передвижением товаров, грузов, транспортных средств и людей.
В МИД также отметили что ни на одном участке суверенной территории Армении не может быть установлен контроль третьей страны.
Армянские СМИ напоминают, что ранее Никол Пашинян представил проект «Перекресток мира» на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси. Проект повторяет принципы, на основе которых ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, в частности, принцип юрисдикции стран над всеми путями сообщения и коммуникациями, которые проходят по их территориям.
* * * 15:44
Контроль за сообщением между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой призваны осуществлять российские пограничники. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что проведено 12 заседаний Трехсторонней рабочей группы. Она отметила, что проделана огромная работа по оценке текущего состояния логистической инфраструктуры региона и выбору оптимального варианта реализации проектов железнодорожного и автомобильного сообщения.
«Мы очень близко подошли к пакетному решению, которое будет выгодно сторонам. К сожалению, еще не удалось поставить точку в этих вопросах. Кому-то не хватает политической воли для этого, и это не мы. Как и прежде, мы готовы оказать необходимое содействие для открытия транспортных коммуникаций в регионе», — заявила пресс-секретарь МИД РФ.
Захарова отметила, что Россия готова оказать содействие в открытии региональных транспортных коммуникаций на основе трехсторонних заявлений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении: «В этих заявлениях четко прописана роль России. Что касается создания специального подразделения в структуре СНБ Армении по вопросам охраны коммуникаций, то хотела бы довести до вашего сведения, что в соответствии с упомянутыми мною трехсторонними соглашениями транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой должны контролировать органы пограничной службы ФСБ России», — добавила официальный представитель МИД России.