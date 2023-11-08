Захарова, в частности, касаясь создания в структуре СНБ Армении спецподразделения по охране коммуникаций, отметила что в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой призваны осуществлять органы погранслужбы ФСБ.

В комментарии пресс-секретаря министерства Ани Бадалян говорится, что Армения ни по одному документу не соглашалась на какое-либо ограничение ее суверенитета.

По словам Бадалян, Армения на днях обнародовала проект «Перекресток мира», из которого следует, что в случае разблокировки региональных коммуникаций Армения на своей территории будет осуществлять таможенный и приграничный контроль.

Кроме того, в СНБ Армении создано специальное подразделение, которое будет обеспечивать контроль за передвижением товаров, грузов, транспортных средств и людей.

В МИД также отметили что ни на одном участке суверенной территории Армении не может быть установлен контроль третьей страны.

Армянские СМИ напоминают, что ранее Никол Пашинян представил проект «Перекресток мира» на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси. Проект повторяет принципы, на основе которых ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, в частности, принцип юрисдикции стран над всеми путями сообщения и коммуникациями, которые проходят по их территориям.