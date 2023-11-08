Бои на Западном берегу: 8 погибших фото; видео

Восемь палестинцев погибли и 14 получили ранения в результате рейда, проведенного израильскими силами на лагерь беженцев в Дженине на Западном Берегу реки Иордан. Как передает Reuters, об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Телеканал Al Mayadeen сообщил об "ожесточенных столкновениях" между силами палестинского сопротивления и Армией обороны Израиля в Дженине.

По данным телеканала, "израильские войска штурмуют город Дженин с нескольких фронтов, получая подкрепление из окрестных Аль-Джаламы и Мукабилы". 

"Оккупационные [израильские - ред.] силы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения", — сообщает телеканал. 