Бои на Западном берегу: 8 погибших фото; видео
Восемь палестинцев погибли и 14 получили ранения в результате рейда, проведенного израильскими силами на лагерь беженцев в Дженине на Западном Берегу реки Иордан. Как передает Reuters, об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
Телеканал Al Mayadeen сообщил об "ожесточенных столкновениях" между силами палестинского сопротивления и Армией обороны Израиля в Дженине.
По данным телеканала, "израильские войска штурмуют город Дженин с нескольких фронтов, получая подкрепление из окрестных Аль-Джаламы и Мукабилы".
"Оккупационные [израильские - ред.] силы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения", — сообщает телеканал.
Операция Израиля в Дженине: 8 погибших pic.twitter.com/neOdewIyfb— Bellman13 (@Bellman138) November 9, 2023
Операция Израиля в Дженине: 8 погибших pic.twitter.com/FKcMYLJ76e— Bellman13 (@Bellman138) November 9, 2023