Ахмет Давутоглу предложил превратить Израиль в гетто

Изоляция Израиля в регионе должна быть осуществлена странами региона и исламским миром. Израиль должен быть превращен в гетто. Как передает Milli Gazete, об этом заявил бывший премьер-министр Турции, лидер оппозиционной партии «Будущее» Ахмет Давутоглу.

«Так же, как они превратили Газу в гетто, страны региона и исламского мира должны превратить Израиль в гетто, изолировать его каким-то образом, чтобы изоляция Газы закончилась», — сказал он.

В рамках этого Давутоглу предложил закрыть воздушное пространство, прекратить торговые отношения и поставку нефти.

«Назвать западным странам четкую дату и сказать им, что если геноцид не прекратится, то они перейдут к практике, аналогичной нефтяному эмбарго 1973 года», — добавил турецкий политик.

Он также заметил, что Турции и исламским странам следует заявить, что эвакуация сектора Газа никогда не будет принята ими, и обратиться в Международный уголовный суд по поводу геноцида, обратиться как Организация исламского сотрудничества.

Давутоглу считает, что для постоянного решения палестино-израильского конфликта исламским странам следует выступить с совместной инициативой включить решение о двух государствах в график, утвержденный и гарантированный Совбезом ООН.

«Следует заявить, что ни один член Организации исламского сотрудничества не будет развивать отношения с Израилем до тех пор, пока это решение не будет реализовано», — заключил политик.