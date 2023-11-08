Захарова: Ереван отказался от встречи в Москве ради США

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Григорян должен был принять участие в заседании секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Но он сообщил, что не сможет прилететь и потом принял в Ереване старшего советника Госдепа США по Южному Кавказу. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, изначально Григорян собирался приехать на мероприятие СНГ.

«Но потом он сообщил, что не сможет прилететь. Потому что у него изменился график. Однако позже мы узнали, что он принял в Ереване старшего советника Госдепа США по Южному Кавказу. Сделайте выводы сами. Несмотря на это, Армения была представлена на мероприятии на уровне своего посла в России, и участвовала в заседании. Уровень участия определяется самим государством», — сказала пресс-секретарь МИД РФ.

Стоит отметить, что официальный Ереван уже некоторое время отказывается от участия на высоком уровне в мероприятиях СНГ, ОДКБ и Евразийского союза.