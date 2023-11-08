ВОЗ: В Газе вспышка ветряной оспы и чесотки

Высокая плотность населения, ухудшение гигиены и отсутствие доступа к воде, санитарных норм и медицинского обслуживания подвергают два миллиона жителей Газы риску быстрого распространения инфекционных заболеваний, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявив, что уже наблюдается рост числа заболеваний.

Диарея, ветряная оспа, чесотка и инфекции верхних дыхательных путей широко распространяются "очень тревожными" темпами, сообщило агентство в среду, добавив, что дети младшего возраста и люди с ослабленным иммунитетом подвергаются особому риску.

Риск неконтролируемых вспышек заболеваний усугубляет плачевную гуманитарную ситуацию в Газе, где, по словам представителей здравоохранения Газы, погибли тысячи людей. Агентства по оказанию помощи предупреждают, что спустя месяц боевых действий 1,5 млн человек остались без крова и многие живут с острой нехваткой продовольствия и воды.

За последние недели в густонаселенном секторе Газа, где сотни тысяч перемещенных лиц находятся в приютах ООН, распространилось почти 9 тысяч случаев чесотки и педикулеза, более 12 600 случаев кожной сыпи и почти 55 тысяч случаев инфекций верхних дыхательных путей, говорится в сообщении ВОЗ.