Президент Германии потрясен уровнем антисемитизма в стране

Он выразил обеспокоенность негативным влиянием конфликта на Ближнем Востоке на общественный мир в Германии.

«Я поражен одобрением террора, антисемитской травлей на наших улицах. Я резко и решительно осуждаю это. Недопустимо, что евреи спустя 85 лет после погромов 9 ноября 1938 года не чувствуют себя в безопасности в нашей стране», - сказал Штайнмайер.

Глава государства отметил, что живущие и желающие жить в Германии должны соблюдать правила мирного сосуществования. «Свобода выражения мнений имеет свои пределы и заканчивается там, где она перерастает в насилие и ненависть», - сказал он.