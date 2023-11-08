ChatGPT лихорадит

OpenAI заявляет, что ее команда усердно работает над устранением основных проблем, вызывающих перебои в работе ChatGPT.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемами, получают сообщения об ошибках при попытке взаимодействия с ChatGPT.

Популярный чат-бот ChatGPT от OpenAI столкнулся с масштабным сбоем. Этот сбой также затронул Application Programming Interface (API) компании, сообщает Techcrunch.

Проблемы начались поздно вечером во вторник, когда платформа не работала более 90 минут, в результате чего многие потеряли доступ к любимому цифровому помощнику.

Хотя ChatGPT в конце концов восстановился, облегчение было недолгим. С тех пор перебои в работе не прекращаются, а проблемы с подключением и загрузкой продолжают затруднять работу сайта. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к чат-боту.

OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, признала "повышенный трафик" вероятным виновником нарушения работы. OpenAI подтвердил, что за "периодическими отключениями" чат-бота стоит масштабная DDoS атака, наводняющая их серверы нежелательными запросами.