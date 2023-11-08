Ведущие новостные агентства подозреваются в содействии ХАМАС
8 ноября неправительственная организация Honest Reporting, которая «отслеживает предвзятость СМИ в отношении Израиля», в своем докладе обратила внимание на то, что фоторепортеры AP, Reuters, CNN и The New York Times крайне быстро оказались в центре событий 7 октября.
В связи с публикацией информационному агентству Reuters пришлось публично опровергнуть сообщения о том, что было заранее осведомлено о подготовке нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля в начале октября.
В заявлении указывается, что опубликованные агентством снимки, сделанные утром 7 октября на месте прорыва границы с Израилем боевиками ХАМАС, были приобретены у находившихся на месте фотографов, с которыми Reuters ранее не сотрудничало.
"Опубликованные фотографии были сделаны через два часа после того, как в ХАМАС начали ракетный обстрел юга Израиля и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил о том, что вооруженные люди пересекли границу, — подчеркнули в агентстве. — Штатных сотрудников Reuters не было в тех местах, о которых упоминается в статье Honest Reporting".
Ранее неправительственная организация Honest Reporting заподозрила фоторепортеров ведущих новостных агентств (AP, Reuters, CNN и The New York Times) в том, что они могли заранее знать об атаке ХАМАС на юг Израиля. Там обратили внимание на то, что фоторепортеры, сотрудничающие с ведущими мировыми СМИ, крайне быстро оказались в центре событий 7 октября.
Израиль запросил от AP, Reuters, CNN и NYT разъяснений относительно действий их фотографов 7 октября.