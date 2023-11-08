Ведущие новостные агентства подозреваются в содействии ХАМАС

8 ноября неправительственная организация Honest Reporting, которая «отслеживает предвзятость СМИ в отношении Израиля», в своем докладе обратила внимание на то, что фоторепортеры AP, Reuters, CNN и The New York Times крайне быстро оказались в центре событий 7 октября.

В связи с публикацией информационному агентству Reuters пришлось публично опровергнуть сообщения о том, что было заранее осведомлено о подготовке нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля в начале октября.

В заявлении указывается, что опубликованные агентством снимки, сделанные утром 7 октября на месте прорыва границы с Израилем боевиками ХАМАС, были приобретены у находившихся на месте фотографов, с которыми Reuters ранее не сотрудничало.