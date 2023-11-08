Пакистан и Индия вновь схлестнулись: погиб солдат
Индийский солдат убит в перестрелке в конфликтном регионе Кашмир, сообщает агентство EFE.
По сообщениям индийских властей, «неспровоцированную» стрельбу начали солдаты Пакистана. В заявлении Индийских пограничных войск говорится, что их солдаты «отреагировали соответствующим образом».
Солдата на родине похоронили с почестями, на церемонии присутствовали должностные лица. Пакистанские власти пока не прокомментировали ситуацию.
Главной причиной конфликта между Пакистаном и Индией, двумя азиатскими державами, является спор по вопросу принадлежности региона Кашмир. Из-за этого Пакистан и Индия уже воевали 4 раза. Между сторонами случаются постоянные вооруженные стычки.