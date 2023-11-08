Заявление израильского министра взбудоражило Москву

Заявление израильского министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей сектора Газа является провокационным и абсолютно недопустимым. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового (оружия — ред.) у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении дипломата.

Вопрос о создании на Ближнем Востоке свободной от оружия массового уничтожения зоны становится все более актуальным и неотложным, отметили в дипломатическом ведомстве России.