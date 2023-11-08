Три сына Кадырова получили по ордену

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ахмату Кадырову — 18 лет, Эли — 16, Адаму — 15. Последний в начале октября получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане, высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР» и орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Все это произошло на фоне скандала, связанного с тем, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, напоминает РБК.

5 ноября Дудаев сообщил, что 15-летний Адам назначен на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. По его словам, подросток «проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте».