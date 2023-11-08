Сборная Азербайджана выходит на первый в своей истории отборочный матч чемпионата Европы

Сегодня взрослая женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет первый в истории матч отборочного турнира чемпионата Европы.

Наши баскетболистки ранее никогда не принимали участие в отборе. Федерация баскетбола Азербайджана заявила национальную команду на отбор Евро-2025. Подопечные турецкого специалиста Эврена Алкая сегодня в Вильнюсе сыграют против сборной Литвы. Игра начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Команды попали в группу «С» вместе с действующим чемпионом Европы Бельгией и Польшей. Вчера польки обыграли в гостях бельгиек со счетом 67:62.

По итогам двукругового турнира победители восьми отборочных групп, а также четыре лучшие команды среди занявших 2-е места выйдут в финальную стадию, где их будут поджидать хозяева турнира – Чехия, Германия, Греция и Италия.

Отборочный турнир завершится в феврале 2025 года.