Возможности оборонно-промышленного комплекса России «вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень», утверждает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует «Интерфакс».

«Буквально за год мы это все подтянули в разы. Рост производства вооружений, военной техники, специальной техники, средств поражения кратный. И с этим не может не считаться наш противник», — сказал Медведев на встрече с военнослужащими во время посещения полигона Алабино.

На той же встрече Медведев традиционно сообщил, что в России растет число военнослужащих по контракту. Он утверждает, что с 1 января 2023 года на контракт принято «где-то около 410 тысяч человек». Независимых подтверждений этим данным нет.