«Армянский десант» в Европе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в Бельгию, сообщает пресс-служба Совбеза.

Согласно сообщению, Григорян в Брюсселе 10 ноября примет участие в конференции «Стратегическое будущее Армении. РА – ЕС». Кроме того, Григорян проведет ряд встреч.

Ранее в четверг сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился во Францию. Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в 6-й мирной конференции в Париже. Пашинян выступит на Парижском форуме мира. На форуме также выступят президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель.