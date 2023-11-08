Европарламент признал: нефтяное эмбарго против России не действует

Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, в частности в отношении российского нефтегазового сектора. The Insider пишет, что евродепутаты признали, что европейские компании повсеместно обходят ограничения в отношении Москвы, а введение потолка цен на нефть не мешает России продавать ее в Европу по более высокой стоимости.

«С августа 2023 года стало очевидно, что Россия находит новые способы обойти ценовой предел, установленный в рамках нефтяных санкций, а цены на российскую нефть на мировых рынках начали расти, — говорится в документе. — Россия смогла перенаправить экспорт сырой нефти из Европы на альтернативные рынки, такие как Индия, Китай и Турция. В то же время импорт из Индии в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, резко вырос, что фактически создало черный ход для российской нефти в Европу и подорвало влияние санкций. В общем объеме нефти, перевозимой судами ЕС в 2022 и 2023 годах, наибольшая доля приходилась на российскую».

В документе также отмечается, что доля доходов от экспорта энергоресурсов составила треть совокупных доходов российского федерального бюджета.

Авторы резолюции приводят себестоимость добычи российской нефти. Себестоимость сырой в четыре раза ниже установленного ценового потолка ($15 против $60), себестоимость дизельного топлива — в 2,2 раза ниже ($20 при потолке $45): «Следовательно, нынешние ценовые ограничения по-прежнему позволяют режиму Путина получать значительную прибыль». С марта 2023 года баррель сырой нефти Urals подорожал почти в полтора раза, до $70,5.

Европарламент призвал страны ЕС работать с «Большой семеркой» над существенным снижением цен на российскую нефть и нефтепродукты, введением полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа в ЕС, а также запрета на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, в том случае если эти продукты произведены с использованием российской нефти, а также запретить экспорт российской нефти и СПГ через страны ЕС.

Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их структур и руководство, предложили странам Евросоюза ввести ценовые и объемные ограничения на импорт в ЕС российских и белорусских удобрений.