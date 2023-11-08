Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:08

Белый дом объявил, что у режима Николаса Мадуро в Венесуэле остается время только до конца ноября, чтобы выполнить все пункты соглашения с США, заключенного во второй половине октября. Администрация Джо Байдена в рамках этой сделки потребовала от венесуэльских властей предоставить всем оппозиционным кандидатам право участвовать в президентских выборах, намеченных на вторую половину 2024 года. В первую очередь речь идет о чрезвычайно популярной в стране Марии Корине Мачадо, которая на праймериз оппозиционных сил получила 92 процента голосов. По всем замерам общественного мнения она легко, с разницей в 30 и более процентов одолеет на выборах кандидата от власти, коим будет, конечно, сам Мадуро.

В обмен на предполагаемое согласие Мадуро США уже сняли часть санкций с нефтяного сектора Венесуэлы, а также с государственного предприятия Minerven, которое занимается добычей золота (до сего времени оно торговало золотом исключительно на «черном рынке). Однако Венесуэла, как уже сообщал haqqin.az, обманула ожидания Байдена и его команды. Правительство Венесуэлы через Верховный суд страны отказалось признать результаты праймериз оппозиции. Это означало, что ни Мария Мачадо, ни другие кандидаты не будут допущены к президентским выборам. «Понадобилось всего две недели, чтобы соглашение было разорвано, - заявил американский сенатор Марко Рубио. — Они (венесуэльские власти) уничтожили выборы».

Мир ожидал реакции Белого дома. И вот она последовала. Как объявил в интервью колумбийской телестанции NTN24 Хуан Гонсалес, советник Байдена по Латинской Америке, «до конца ноября мы должны увидеть, что все ограничения, наложенные на Марию Корину Мачадо и других оппозиционных кандидатов будут сняты». Кроме того, администрация Байдена ожидает, что Каракас освободит всех политических заключенных, а также незаконно задержанных и содержащихся в тюрьме граждан Соединенных Штатов. В случае, если этот ультиматум не будет выполнен к 30 ноября, то, как сказал Гонсалес, «мы вынуждены будем отменить все санкционные послабления». Практически можно гарантировать, что так оно и будет. Венесуэльский президент заявил в минувшую среду, что президентские выборы «пройдут с санкциями или без санкций» и повторил свою мантру о том, что его «страна не поддастся на шантаж».

Принять условия США Мадуро не позволили две влиятельные силы за его спиной. Это Куба, которая, узнав о соглашении с Белым домом, приказала венесуэльскому президенту: «Ни шагу назад! Нельзя прогибаться перед империализмом янки!». Вторая сила, которая де-факто управляет Венесуэлой, является ElCarteldelosSoles – мафиозный Картель Солнц, состоящий из высокопоставленных военных и агентов спецслужб. Его главой является Диосдадо Кабельо, председатель Национальной ассамблеи, «серый кардинал» Венесуэлы, имеющий большую власть, чем Мадуро. Как пишет испаноязычная El Nuevo Herald, этот картель, «не удовлетворенный грабежом нефтяных богатств Венесуэлы, переключил свое внимание на еще более доходный бизнес — наркотрафик».