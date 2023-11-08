В России заговорили о разрыве дипотношений с США

«Сейчас, действительно, острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом. Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации… Со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только, - сказал Рябков. - Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона, характерную для него поведенческую модель на нынешнем отрезке, я могу допустить все что угодно. Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен».

При этом он подчеркнул, что Россия не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США: «Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни - это, в общем-то, то, о чем нужно заботиться и что следует беречь, иначе мы утратим вообще остатки каких-то цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга».

Российский дипломат также отметил, что РФ будет отвечать на любые вызовы и провокации со стороны США: «Если нужно, и зеркально, если есть альтернатива и интерес в другом, тогда асимметрично. Но любые враждебные действия всегда получат с нашей стороны ответ в том или ином виде…».