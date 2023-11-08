Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:13

Геополитическая турбулентность достигла взрывоопасной ситуации, которая, казалось бы, сдвинула на второй план все экономические проблемы. Но на деле ни взрывы на Ближнем Востоке, ни затянувшиеся боевые действия в Украине не залечили зияющие раны на теле глобальной экономики. Просто СМИ в погоне за горячими сенсациями больше сконцентрировались на громких и опасных заявлениях политиков и военных. А сложный экономический механизм тем временем не дает лидерам ведущих стран бросить все силы на решение военно-политических вопросов. Как известно, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Официального подтверждения встречи, как и предстоящей повестки, пока нет, но необходимость в ней давно назрела.

Стороны уже долгое время говорят о необходимости сближения позиций, и не только в экономической сфере, но противостояние только углубляется. Байден обещает конкурировать с Китаем во всех планах и в соответствии с международными правилами. В экономическом, политическом и иных планах. А с другой стороны, открыто запрещает продавать КНР, скажем, чипы, производство которых выводится компаниями из этой страны, что трудно назвать честной конкуренцией. И таких фактов, когда положительные в целом китайские инициативы «представляют угрозу для национальной безопасности США», можно привести не один десяток. К числу последних, к примеру, можно отнести и проект КНР «Морской Шелковый путь», в ходе реализации которого Китай осуществляет инвестиции в портовую инфраструктуру по всему миру (инициатива китайского руководства «Один пояс - один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века»). В чем же опасность этого проекта? Это асимметричная угроза, - отмечают в Фонде Карнеги. Сейчас компании КНР напрямую владеют или управляют портами и терминалами почти в 100 регионах более 50 стран мира, расположенных вдоль наиболее стратегически важных морских путей и позволяют Китаю контролировать мировые цепочки поставок.

И вообще, хотя политика Китая отличается от традиционных военных угроз и не предполагает прямой конфронтации, становясь ведущей морской торговой державой, КНР приобретает возможность «воздействовать на судоходную отрасль США экономически». В частности, Китай становится способным отследить переброску американских войск по морю или вовсе помешать ей с помощью целого ряда различных методов. Кроме того, портовая инфраструктура может использоваться и в стратегических военных целях. Вот такая интересная форма конкуренции. Стоит только конкуренту в чем-то опередить США, причем, без военных угроз и прямой конфронтации, сразу начинаются возмущения по поводу угрозы для национальной безопасности. А дальше вмешивается Вашингтон, пытаясь помешать этому конкуренту с использованием целого комплекса различных методов. Таких рычагов давления у Вашингтона немало. Не ограничиваясь всевозможными финансово-экономическими санкциями, он в последнее время активно использует с этой целью возможности своих союзников – Евросоюза, Индии, Канады, Японии и др. Но такое положение оказывает отрицательное воздействие на экономику как обеих стран, так и мира в целом. Так, общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-октябрь 2023 года в Китае достиг 4,89 трлн долларов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенный спад наблюдается как в импорте, так и в экспорте. Ситуация в США не лучше - дефицит внешнеторгового баланса страны только в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 61,5 млрд долларов.