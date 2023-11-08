С кем вы: с США или Китаем? война миров
Геополитическая турбулентность достигла взрывоопасной ситуации, которая, казалось бы, сдвинула на второй план все экономические проблемы. Но на деле ни взрывы на Ближнем Востоке, ни затянувшиеся боевые действия в Украине не залечили зияющие раны на теле глобальной экономики. Просто СМИ в погоне за горячими сенсациями больше сконцентрировались на громких и опасных заявлениях политиков и военных.
А сложный экономический механизм тем временем не дает лидерам ведущих стран бросить все силы на решение военно-политических вопросов. Как известно, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Официального подтверждения встречи, как и предстоящей повестки, пока нет, но необходимость в ней давно назрела.
Стороны уже долгое время говорят о необходимости сближения позиций, и не только в экономической сфере, но противостояние только углубляется. Байден обещает конкурировать с Китаем во всех планах и в соответствии с международными правилами. В экономическом, политическом и иных планах. А с другой стороны, открыто запрещает продавать КНР, скажем, чипы, производство которых выводится компаниями из этой страны, что трудно назвать честной конкуренцией. И таких фактов, когда положительные в целом китайские инициативы «представляют угрозу для национальной безопасности США», можно привести не один десяток.
К числу последних, к примеру, можно отнести и проект КНР «Морской Шелковый путь», в ходе реализации которого Китай осуществляет инвестиции в портовую инфраструктуру по всему миру (инициатива китайского руководства «Один пояс - один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века»).
В чем же опасность этого проекта? Это асимметричная угроза, - отмечают в Фонде Карнеги. Сейчас компании КНР напрямую владеют или управляют портами и терминалами почти в 100 регионах более 50 стран мира, расположенных вдоль наиболее стратегически важных морских путей и позволяют Китаю контролировать мировые цепочки поставок.
И вообще, хотя политика Китая отличается от традиционных военных угроз и не предполагает прямой конфронтации, становясь ведущей морской торговой державой, КНР приобретает возможность «воздействовать на судоходную отрасль США экономически». В частности, Китай становится способным отследить переброску американских войск по морю или вовсе помешать ей с помощью целого ряда различных методов. Кроме того, портовая инфраструктура может использоваться и в стратегических военных целях.
Вот такая интересная форма конкуренции. Стоит только конкуренту в чем-то опередить США, причем, без военных угроз и прямой конфронтации, сразу начинаются возмущения по поводу угрозы для национальной безопасности. А дальше вмешивается Вашингтон, пытаясь помешать этому конкуренту с использованием целого комплекса различных методов. Таких рычагов давления у Вашингтона немало. Не ограничиваясь всевозможными финансово-экономическими санкциями, он в последнее время активно использует с этой целью возможности своих союзников – Евросоюза, Индии, Канады, Японии и др.
Но такое положение оказывает отрицательное воздействие на экономику как обеих стран, так и мира в целом. Так, общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-октябрь 2023 года в Китае достиг 4,89 трлн долларов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенный спад наблюдается как в импорте, так и в экспорте. Ситуация в США не лучше - дефицит внешнеторгового баланса страны только в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 61,5 млрд долларов.
Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что принуждение стран выбирать между Вашингтоном и Пекином чревато катастрофическими последствиями. США не стремятся отмежеваться от Китая. Она утверждает, что Белый дом не заинтересован в таком разделении мира и его катастрофических последствиях. А учитывая масштабы экономических связей в мире и сложность глобальных цепочек поставок, это также просто нецелесообразно. «Мы знаем, что отношения между США и Китаем являются одними из самых значимых в мире. Мы должны выстраивать их правильно - как для американцев, так и для всего мира. Это начинается с серьезного и прозрачного экономического подхода», - подчеркнула министр.
Примерно такого же мнения придерживается и президент Байден. Он, кстати, на днях подчеркнул, что и США, и Китаю необходимо ответственно управлять конкуренцией в отношениях и держать каналы связи открытыми. И отметил, что США и Китай должны работать вместе для решения глобальных проблем.
Но, несмотря на громкие заявления, вряд ли стоит рассчитывать на большой успех переговоров двух великих держав, ведь отношения между США и Китаем продолжают двигаться вниз по спирали. Правда, в разгар двух активных и потенциально меняющих мир конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе США надеются найти хотя бы малую толику взаимопонимания с Китаем. Но в ходе предстоящей встречи глав государств вряд ли удастся прийти к согласию по большинству спорных вопросов, в том числе и экономического характера, за исключением необходимости стабилизации отношений между двумя странами.