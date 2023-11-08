Визит Махмуда Аббаса в Москву отложили
Официальный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву откладывается на неопределенный срок. Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Визит Аббаса сдвигается, пока непонятно, насколько», - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
По словам замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова, поездка Аббаса отложена «по запросу палестинской стороны», поскольку он «не может покинуть регион из-за сложной ситуации».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!