Визит Махмуда Аббаса в Москву отложили

Официальный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву откладывается на неопределенный срок. Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит Аббаса сдвигается, пока непонятно, насколько», - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По словам замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова, поездка Аббаса отложена «по запросу палестинской стороны», поскольку он «не может покинуть регион из-за сложной ситуации».