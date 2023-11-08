Израиль дал согласие

Израиль заявил США о согласии ежедневно проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы с 9 ноября. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Израиль начнет осуществлять паузы в ряде районов северной части Газы каждый день, причем объявление будет сделано за три часа до этого. Израильтяне сказали нам, что в течение этих пауз в этих районах не будут вести никакие военные операции, этот процесс начнется сегодня», — сказал Кирби в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Кирби, в секторе Газа начинают работу два гуманитарных коридора, которые позволят мирным жителям покинуть районы боевых действий.