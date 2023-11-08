Зурабишвили снова «самовольно» отправилась в Европу

«Коммерсант» пишет, что в двухдневной конференции, которая откроется 10 ноября, будут обсуждать проблемы климатической безопасности, неравенства и насилия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, недавно избежавшая импичмента за «самовольные визиты» в Европу, отправилась во Францию для участия в Международном форуме «От мультикризисов к мультиконфликтам. Как разорвать порочный круг».

В администрации правительства Грузии на вопросы журналистов ответили, что глава государства не только не получала разрешения от премьер-министра на осуществление зарубежного визита, как того требует действующая Конституция страны, но даже его не запрашивала.

Накануне визита Саломе Зурабишвили заявила на митинге по поводу предоставления Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС, что поедет в Париж «для продолжения лоббирования» интересов Грузии. По ее словам, она примет участие в парижском форуме вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Глава грузинского Кабинета министров вылетел в Париж, но другим самолетом, подчеркнув тем самым глубинные разногласия с главой государства. Зурабишвили отправилась в Европу за свой счет, чтобы не дать правительству повода для обвинений в незаконной трате госсредств в ходе «частных визитов».

После того как Конституционный суд Грузии 16 октября установил нарушение президентом Основного закона страны в ходе «самовольных визитов» в ФРГ и Францию в течение августа и сентября 2023 года, глава правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предупредил Зурабишвили о возможной уголовной ответственности в случае невыполнения решений суда о недопустимости таких поездок.