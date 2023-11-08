Несмотря на серьезные опасения, что цены на нефть на фоне резко обострившегося конфликта на Ближнем Востоке резко устремятся в заоблачную высь, происходит нечто обратное. Так, в среду, 8 ноября они упали до самого низкого за последние три месяца уровня. На следующий день падение немного было отыграно, но в целом картина осталась прежней: тенденция, скорей, к понижению, чем к повышению. У этого есть целый ряд объяснений.

Месяц спустя после нападения ХАМАС на Израиль уже, в общем, ясно, что никакой большой войны на Ближнем Востоке, скорее всего, не будет, и срыва поставок нефти из региона не последует, хотя обстановка по-прежнему остается напряженной,и какие-то неприятные сюрпризы еще возможны. Но трейдеры укрепились в своей вере в политиков, и цена на фьючерсы пошла вниз.