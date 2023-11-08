Цены на нефть панике не поддаются горячая тема
Несмотря на серьезные опасения, что цены на нефть на фоне резко обострившегося конфликта на Ближнем Востоке резко устремятся в заоблачную высь, происходит нечто обратное. Так, в среду, 8 ноября они упали до самого низкого за последние три месяца уровня. На следующий день падение немного было отыграно, но в целом картина осталась прежней: тенденция, скорей, к понижению, чем к повышению. У этого есть целый ряд объяснений.
Месяц спустя после нападения ХАМАС на Израиль уже, в общем, ясно, что никакой большой войны на Ближнем Востоке, скорее всего, не будет, и срыва поставок нефти из региона не последует, хотя обстановка по-прежнему остается напряженной,и какие-то неприятные сюрпризы еще возможны. Но трейдеры укрепились в своей вере в политиков, и цена на фьючерсы пошла вниз.
Главными факторами, остудившими повышательный тренд, стали новости с главных рынков.
В США заметно сократилось потребление нефти, и ее запасы выросли, как сообщил Американский институт нефти, почти на 12 миллионов баррелей. Это самые большие показатели с февраля.
Китай, ключевой покупатель, по-прежнему не показывает убедительного экономического роста, здесь продолжается дефляция – падение уровня цен, что свидетельствует о тенденции к сокращению общего спроса. Сократился больше ожиданий объем экспорта товаров и услуг. В этих обстоятельствах не приходится ожидать роста импорта энергоносителей.
Немецкая промышленность, главный мотор экономической жизни Европы, по-прежнему демонстрирует вялую динамику, опасения рецессии в еврозоне не проходят.
Интересно, что падение цен на нефть происходит, несмотря на усилия России и Саудовской Аравии по сокращению объемов продаж ради удержания высокого уровня цен. Этого оказывается недостаточно, чтобы перебить тенденции к ценовому снижению.
Как известно, нет более глупого занятия, чем прогнозировать цены на нефть, да еще в условиях повышенной политической и экономической неопределенности, но нельзя не отметить неожиданное спокойствие нефтетрейдеров. Как политические решения влияют на поведение игроков на рынке нефти, хотелось бы, чтобы холодная рациональность трейдеров так же благотворно влияла на политиков.