Путин просит у Китая спутники докатились!
Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по созданию группировки спутников и новых образцов оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.
Страна, запустившая первый спутник и первая пославшая человека на орбиту, которая сегодня клянчит спутники у Китая – это, конечно, сильно. По сути, это итог и приговор всей деятельности Кремля за почти без малого четверть века.
Впрочем, после того, как Кремль обратился за военной помощью к Северной Корее, после того, как Москва начала вести переговоры с такими странами как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия о выкупе проданных им оружейных систем удивляться уже ничему не приходится. В том числе – уровню стратегического мЫшления российских ведомств, проявленного ими при планировании вторжения в Украину.
А также – уровню приписок и очковтирательства, царящих на самом высшем уровне российской власти. Которые и обусловили этот полный провал - как в военном планировании готовившейся операции, так и в докладах о состоянии важнейших отраслей, связанных с российским военно-промышленном комплексом. А еще - в сфере «импортозамещения», о необходимости которого сами же так долго говорили и убеждали всех.
Единственное в чем российская власть за последние четверть века действительно преуспела – это в мифотворчестве. «РФ – наследник могучего СССР», «Россия - великая наша держава», «вторая армия в мире», «аналогов нет» и прочая пропагандистская дребедень, в которую поверил не только российский обыватель, это-то ладно, ему простительно, но и остальной мир. Включая Запад, с его хвалеными-перехваленными разведывательными службами и аналитическими центрами.
Такая сфера как космос, является интеллектуальным и технологическим срезом общего состояния дел в науке, экономике, а также, как бы парадоксально это не звучало – в идеологии и государственном управлении. Есть в обществе запрос на «стремление к звездам», есть опыт и политическая воля к реализации крупных проектов – есть передовое государство, с достоинством отвечающее на вызовы XXI века. Нет такого – есть бесперспективное болото, существующее потому, что «так получилось, давно оно здесь». И это болото трогать нельзя – оно все такое скрепное, еще предки вокруг этого жили. А модернизировать – совершенно бесполезно и неподъемно дорого – проще уж полностью осушить.
Российские охранители и либеральные оппозиционеры, критикующие Путина, в равной степени боятся признать главное: стратегический смысл действий Кремля, пресловутый «план», по которому все идет – он от них не скрыт. Его вообще нет. Совсем. Кремль запутался и заблудился в собственной мифологии, в амбициях и собственных внутренних, а также внешнеполитических интригах. Все, что мы видим сейчас – это рефлекторные подергивания, имитация бурной деятельности, надувание щек и попытки хоть как-то решить проблемы, которые самой же этой властью и созданы.
Часто приходится слышать: «Вот, дескать, пишешь о том, как в России все плохо, но разве это соответствует действительности? И Украина победу одержать не может, и полки в магазинах не пустеют, и какая-никакая жизнь идет». И вот это «какая-никакая» является здесь ключевым словом. Не прогресс. Не научные и технологические прорывы. Не рост качества жизни – а именно что «какая-никакая жизнь». Если уж быть честными – прозябание, существование в рамках социальной инерции. Да и то только на уровне Москвы, поскольку в провинциях все куда как плачевнее.
Попрошайничество спутников в Китае – сразу скажу, что не дадут, в Пекине хорошо знают цену российскому «партнерству» - образец такого прозябания. И производства гвоздей в России восстановить не можем, и спутники теперь Кремлю не по силам. Остается только надувать щеки на международной арене, в надежде на то, что там пока остается достаточное количество людей, верящих в мифы Кремля.