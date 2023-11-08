Юлия Медведева, специально для haqqin.az 21:30

Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по созданию группировки спутников и новых образцов оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Страна, запустившая первый спутник и первая пославшая человека на орбиту, которая сегодня клянчит спутники у Китая – это, конечно, сильно. По сути, это итог и приговор всей деятельности Кремля за почти без малого четверть века.

Впрочем, после того, как Кремль обратился за военной помощью к Северной Корее, после того, как Москва начала вести переговоры с такими странами как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия о выкупе проданных им оружейных систем удивляться уже ничему не приходится. В том числе – уровню стратегического мЫшления российских ведомств, проявленного ими при планировании вторжения в Украину. А также – уровню приписок и очковтирательства, царящих на самом высшем уровне российской власти. Которые и обусловили этот полный провал - как в военном планировании готовившейся операции, так и в докладах о состоянии важнейших отраслей, связанных с российским военно-промышленном комплексом. А еще - в сфере «импортозамещения», о необходимости которого сами же так долго говорили и убеждали всех. Единственное в чем российская власть за последние четверть века действительно преуспела – это в мифотворчестве. «РФ – наследник могучего СССР», «Россия - великая наша держава», «вторая армия в мире», «аналогов нет» и прочая пропагандистская дребедень, в которую поверил не только российский обыватель, это-то ладно, ему простительно, но и остальной мир. Включая Запад, с его хвалеными-перехваленными разведывательными службами и аналитическими центрами.