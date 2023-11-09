Шереметьево прикрыли «Панцирем»

В Москве рядом с аэропортом Шереметьево на специальной башне установили систему ПВО «Панцирь». Фотографии башни опубликованы расследовательской группой Conflict Intelligence Team.

«Радио Свобода» в своем телеграм-канале пишет, что установка расположена восточнее деревни Капустино рядом с Дмитровским шоссе. Прямо над этим местом проходит один из маршрутов захода самолетов на посадку в аэропорт Шереметьево.

«Эта башня была построена, как мы полагаем, для того, чтобы установке ПВО было удобнее прикрывать от украинских барражирующих боеприпасов воздушное пространство к северу от Москвы», — заключили в CIT.