В Украине анонсировали новые операции в Крыму

ВСУ готовят новые операции в Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Пока идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей «Калибров» у Черноморского флота РФ еще достаточно. То есть мы не одному «Аскольду» должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости», — заявил Юсов.

4 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу «Залив» в Керчи. В результате удара, по данным Минобороны РФ, был поврежден один корабль. В ВСУ утверждают, что это был малый ракетный корабль «Аскольд».