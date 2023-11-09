Зеленский благодарит Азербайджан за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан и лично президента Ильхама Алиева за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы, передают украинские СМИ.

«Хочу сегодня поблагодарить Азербайджан. Перед зимой, как мы и договаривались с президентом Ильхамом Алиевым, есть соответствующая помощь нашей энергетике. Мы понимаем, что этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем прошлой. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики является критически важной», — сказал президент Украины в вечернем видеообращении.