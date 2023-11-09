Лавров о «дружбе» Запада и Армении

Страны Запада «обхаживают» Армению и «хотят дружить» с ней против России, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», - цитирует ТАСС Лаврова.

По словам российского министра, РФ не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении.

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей, как угодно назовите, мы никогда не дружим с кем бы то ни было против кого-то», - указал глава российского дипведомства.