Байден заявил о проблемах в общении с Нетаньяху видео
Президент США Джо Байден публично признал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху создает трудности американским союзникам. На это обратило внимание Israelinfo.
На вопрос журналиста, испытывает ли он неприятные чувства из-за того, что премьер-министр Израиля «не слушает его просьбы», Байден сказал: «Это занимает больше времени, чем я надеялся».
Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”— The Recount (@therecount) November 9, 2023
President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.” pic.twitter.com/alFSJqLXA3