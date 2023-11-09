Президент США Джо Байден публично признал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху создает трудности американским союзникам. На это обратило внимание Israelinfo.

На вопрос журналиста, испытывает ли он неприятные чувства из-за того, что премьер-министр Израиля «не слушает его просьбы», Байден сказал: «Это занимает больше времени, чем я надеялся».