Президент Чехии: Время играет в пользу России

Президент Чехии Петр Павел не исключает переговоров о мире в Украине, так как, по его мнению, Россия имеет преимущество в живой силе и поставках оружия, которое позволяет ей продолжать войну.

«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции», — заявил чешский президент, которого цитирует BBC.

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть войну. В то же время президент Чехии убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.

«Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку», — сказал президент Чехии.