По случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня флага Азербайджана Галатская башня в Стамбуле осветилась в цвета азербайджанского флага с проекцией изображения харыбюльбюль.

8 и 9 ноября мосты Султан Мехмет Фатиха и Шехидов 15 июля в Стамбуле также окрасились в цвета азербайджанского флага.

Освещение реализуется по инициативе генконсульства Азербайджана в Стамбуле и при поддержке ряда госучреждений Турции.