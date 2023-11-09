Галатская башня в Стамбуле в цветах флага Азербайджана фото
По случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня флага Азербайджана Галатская башня в Стамбуле осветилась в цвета азербайджанского флага с проекцией изображения харыбюльбюль.
8 и 9 ноября мосты Султан Мехмет Фатиха и Шехидов 15 июля в Стамбуле также окрасились в цвета азербайджанского флага.
Освещение реализуется по инициативе генконсульства Азербайджана в Стамбуле и при поддержке ряда госучреждений Турции.
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