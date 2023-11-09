Баку ответил на антиазербайджанское заявление Мирзояна

Армения, продолжая против Азербайджана лживую риторику с различных международных платформ, клеветническую кампанию, подрывает перспективы мирного соглашения. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде в связи с необоснованными заявлениями министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время выступления в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Недопустимо, чтобы Армения, совершившая массовые убийства и преступления против человечности в ходе почти 30-летней военной агрессии против Азербайджана, нарушившая фундаментальные права около миллиона азербайджанцев, лицемерно продолжала обвинять Азербайджан в «этнической чистке» армян, добровольно отправившихся в Армению… Очевидно, что подобные необоснованные претензии Армении прямо противоречат докладам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в этой стране», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства, касаясь утверждений Армении о якобы угрозе культурным и историческим памятникам в Карабахском регионе Азербайджана, отмечается, что «совершенно необоснованно, что Армения, известная умышленным разрушением, присвоением, изменением, а также незаконным перемещением нашего культурного наследия на бывших оккупированных территориях нашей страны и в Армении, обвиняет Азербайджан в этом вопросе. А неуместная ссылка министра Армении на решение Международного суда в этом вопросе - не что иное, как попытка искажения судебных решений».

МИД еще раз напоминает, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются национально-культурным наследием Азербайджана и охраняются независимо от их происхождения, светской или религиозной принадлежности.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало лицемерием «призывы Армении к реализации оценочной миссии в Карабахский регион Азербайджана с такой международной платформы, как ЮНЕСКО, на которую возложена задача сохранения культуры, религии, истории». В МИД напомнили, что именно Азербайджан неоднократно призывал к проведению оценочных миссий, «но, к сожалению, это было невозможно из-за препятствий со стороны Армении. Сама ЮНЕСКО подтвердила этот факт в своем отчете за 2005 год».

Ведомство надеется, что Армения «не упустит этот исторический шанс на мир в регионе и не будет препятствовать усилиям по обеспечению региональной и экономической стабильности», от которых выиграет и сама.