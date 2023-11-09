Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо

Экс-главе Народной партии Каталонии, бывшему вице-президенту Европарламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо, передает Reuters.

По словам спасателей, пуля прошла сквозь челюсть 78-летнего политика.

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени в центральном районе Мадрида Саламанка. В больнице сообщили, что жизни Видаль-Квадраса ничего не угрожает.

По данным местной полиции, мотив нападения не установлен, стрелок не пойман. По версии правоохранителей, преступник подъехал к Алехо Видаль-Квадрасу на мотоцикле, выстрелил в голову, после чего скрылся с места нападения и сжег транспортное средство. Полиция предполагает, что стрелок действовал вместе с сообщником.