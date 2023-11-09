Гурбан Гурбанов недоволен пенальти, из-за которого «Карабах» проиграл «Байеру»

Напомним, агдамы пропустили на 4-й добавленной минуте с пенальти, назначенный за то, что мяч попал в руку Максиму Медведеву.

«Мы сегодня имели большой шанс заработать очко, - заявил Гурбан Гурбанов после матча в эфире CBC Sport. - Увы, из-за непонятного пенальти мы проиграли. По правилам главный арбитр мог назначить пенальти в том эпизоде, но мог бы и не указывать на точку. Не верю, что в такой же ситуации он дал бы такой пенальти в ворота нашего соперника. Максим Медведев даже не видел мяча. Перед таким количеством зрителей арбитр мог поступить более джентльменски.

Наши замены были связаны с ходом игры. Мои футболисты смогли помешать сопернику организовывать атаки. На 90 процентов справились. Оставшиеся 10 процентов - это мастерство соперника».