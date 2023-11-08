Иранские прокси испытывают терпение США

«Начиненный взрывным устройством беспилотник атаковал район расположения американской базы возле аэродрома Харир в провинции Эрбиль, - отметил он. - В результате нападения вспыхнул пожар в топливном хранилище».

Военная база США к северу от иракского города Эрбиль, административного центра одноименной провинции, подверглась удару с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщил новостному порталу Shafaq News источник в автономной администрации Иракского Курдистана.

Источник напомнил, что Харир служил ранее авиабазой международной антитеррористической коалиции, которая вела борьбу с «Исламским государством».

Ранее в четверг трем нападениям подверглась американская база Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. По военному объекту были нанесены ракетные удары, затем началась атака дронов-камикадзе.

Член руководства шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его боевики «не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа»: «У американских оккупационных сил в Ираке не будет покоя, пока не наступит перемирие в Газе и туда не поступит гуманитарная помощь».

8 ноября заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул заявила, что с 17 октября базы и другие американские объекты в Ираке и Сирии были 41 раз атакованы иранским прокси.